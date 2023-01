Mais c’est entre 1780 et 1789 que son destin change. Marie Tussaud devient alors la tutrice d’Elisabeth, sœur de Louis XVI, et fabrique en parallèle des masques mortuaires, notamment pour des condamnés guillotinés, afin de prouver son allégeance à la Révolution. Et c’est grâce à ces nombreux guillotinés qu’elle put s’améliorer et concevoir des masques toujours plus réalistes et proches de la réalité.

Par la suite, l’artiste modélisa également des corps, et puis quitta la France pour l’Angleterre, avec ses enfants et sa collection sous le bras. Enfin, elle lança en 1835 le musée qui porte aujourd’hui encore son nom.