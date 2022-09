La minute insolite : les Simpsons imaginés par une intelligence artificielle, ça fait peur

L’artiste Darkside.ai, alias Milan Jaram, a publié sur TikTok des rendus 3D de certains personnages de la série des Simpsons.

Et le résultat est plus qu’étrange, voire flippant. Générés grâce à l’intelligence artificielle Midjourney, les personnages emblématiques comme Homer, Bart, Marge, Lisa ou même Mr. Bruns et le voisin Ned Flanders prennent vie pour vous donner des cauchemars.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des personnages célèbres sont modélisés de la sorte. L’artiste Hidreley Diao avait modélisé des personnages tels qu’Ariel la petite sirène, Moana, la fée clochette ou encore Pocahontas. Et le résultat était moins flippant, car imaginé par une IA, mais retravaillé par la suite.