La minute insolite : les scorpions ont plus de chance de devenir président des États-Unis

Statistiquement parlant, les scorpions devancent les verseaux de peu. Six présidents, donc l’actuel, Joe Biden, sont en effet tous nés entre le 23 octobre et le 22 novembre.

John Adams, James K. Polk, James A. Garfield, Theodore Roosevelt, Warren G. Harding, et donc Joe Biden seraient “de grands présidents parce qu'ils s'épanouissent lorsqu'ils sont au pouvoir et qu'ils sont en contrôle.”

Derrière eux, du côté des verseaux, on compte cinq présidents : William Henry Harrison, Abraham Lincoln, William McKinley, Franklin D. Roosevelt et Ronald Reagan.

Ensuite viennent les cancers, avec quatre présidents : John Quincy Adams, Calvin Coolidge, Gerald R. Ford et George W. Bush. Les capricornes, les lions, les balances, les poissons, les taureaux ont également tous quatre présidents à leur actif.

En bas du classement, avec deux présidents (respectivement Thomas Jefferson, John Tyler et William H. Taft, Lyndon B. Johnson), on retrouve les béliers et les vierges.