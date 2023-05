La minute insolite : les recherches “Zelda” sur Pornhub en hausse depuis la sortie du jeu

Le jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui cartonne actuellement sur Nintendo Switch, n’échappe évidemment pas à la "Rule 34."

Cette Règle 34, omniprésente sur internet, considère que toute chose présente sur le web a son équivalent pornographique. Et la plateforme Pornhub vient de le prouver une fois de plus en partageant des statistiques de recherche en lien avec le nouveau jeu de Nintendo.

Dès le 12 mai à minuit, jour de sortie du jeu, le site a enregistré une baisse des visites de 2,3%. Dans la même journée, les recherches autour du personnage de Zelda ont augmenté de 399%, avant de grimper jusqu’à 1477% trois jours plus tard.

Du côté des termes les plus recherchés, on retrouve en tête le personnage de Purah, qui a bien évolué graphiquement ces dernières années (comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous). En deuxième position, on retrouve les termes "Legend of Zelda Rule 34". Enfin, des recherches sur le personnage de Paya (ou Pahya en français) clôturent ce top 3.

Le reste est à découvrir dans les graphiques ci-dessous.