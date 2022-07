La minute insolite : les pingouins et les loutres d’un zoo japonais font la grève de la faim

L’aquarium Hakone-en, situé dans la préfecture de Kanagawa au Japon, est touché comme le reste du monde par l’inflation. Pour y faire face, les dirigeants du zoo ont décidé de nourrir les animaux avec des poissons moins chers.

Mais les pingouins et les loutres, habitués à du chinchard de grande qualité (bien que proche du maquereau, le chinchard est plus riche en protéines et vitamines D), refusent de manger.

"Les pingouins le prennent d'abord dans leur bouche, mais ensuite ils décident qu'ils ne l'aiment pas et le laissent tomber", a déclaré le directeur de l'aquarium Hiroki Shimamoto à l'Agence France-Presse, ajoutant que les loutres ont également rejeté les poissons bon marché.

Et la bonne nouvelle, pour les animaux, c’est que la “grève de la faim” a fonctionné. "Pour ceux qui refusent de manger le nouveau poisson, nous leur donnons simplement ce qu'ils avaient l'habitude de manger", a déclaré Shimamoto à Vice.

Évidemment, la nouvelle a rapidement fait le tour d”internet, où les twittos ont apporté leur soutien avec humour aux pingouins et aux loutres.