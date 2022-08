Cette collection, qui devient l'un des objets Marvel les plus précieux, combine plus de 150 carats. Et à ce prix-là, les pierres seront accompagnées d’une réplique du gant de Thanos, conçu par Gentle Giant Ltd.

“Les fans et les collectionneurs sont des consommateurs très importants pour Marvel, car ils vivent vraiment le style de vie Marvel tous les jours et cherchent toujours à se connecter avec la marque de manière nouvelle et unique”, a déclaré Paul Gitter, en charge des produits dérivés chez Marvel. “Nous pensons que cette collection de pierres précieuses authentiques est cool et inattendue et étend la portée de la marque Marvel.”