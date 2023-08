La minute insolite : les personnes qui participent à des études génétiques sont génétiquement prédisposées à le faire

Stefania Benonisdottir et Augustine Kong, de la Big Data Institute d’Oxford, ont démontré qu'il est possible de déterminer si les études génétiques sont biaisées en se basant justement sur les gènes des participants.

Pour cette découverte, Augustine Kong est partie de l'idée selon laquelle une séquence génétique plus fréquente chez les participants que chez les non-participants sera également plus fréquente dans les régions génétiques partagées par deux participants apparentés.

En d’autres termes, un fragment d'ADN courant dans la population apparaîtra fréquemment dans l'étude. Mais il n'aura qu'une chance sur deux d'apparaître chez l'enfant d'une personne porteuse d'une copie. Si un fragment d'ADN rend les gens plus enclins à participer à des études génétiques, il sera plus courant à la fois dans les données globales et parmi les membres de la famille étroitement apparentés.

L’étude, qui se base sur les données de plus de 500.000 personnes enregistrées entre 2006 et 2010, a permis de déduire que la génétique est positivement associée au niveau d'éducation, au fait d'être invité à participer à d'autres études, et au fait d'accepter ces invitations.

Selon Stefania Benonisdottir et Augustine Kong, leur méthodologie pourrait donc être utilisée pour rechercher ces biais de vérification en utilisant uniquement des données génétiques. La prise en compte des données de participation pourrait aider à rendre plus précis les résultats d’une étude. Ainsi, les chercheurs pourront se tourner vers des gens moins disposés à participer à des études, afin d’obtenir des résultats toujours plus proches de la réalité.