La minute insolite : les personnes aux yeux bleus ont toutes le même ancêtre

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on vous parle du fondateur.

Une mutation vieille de 10.000 ans

Selon une étude menée au Danemark sur des individus aux yeux bleus venant de Scandinavie, de Jordanie, d’Inde et de Turquie, toutes ces personnes avaient des séquences génétiques identiques au niveau de la couleur des yeux.

En effet, chez la plupart des gens, le gène OCA2 détermine la quantité de pigment brun dans nos yeux. Mais ce gène n’était pas présent chez les personnes testées. La mutation a été trouvée sur un gène entièrement différent appelé HERC2. Le HERC2 annule les effets du gène OCA2, ce qui signifie qu'il “éteint” le brun et révèle le bleu.

Chaque personne aux yeux bleus a exactement la même mutation, et celle-ci les lient à un “fondateur”, né il y a entre 6000 et 10.000 ans, et qui serait donc l’ancêtre de toutes les personnes aux yeux bleus jusqu’à nos jours.