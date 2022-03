Prendre l’avion avec un enfant en bas âge n’est jamais simple. Mais grâce aux passagers du vol Dubaï - Tirana (en Albanie), les parents d’un enfant en pleurs ont pu compter sur la solidarité et la bonne humeur générale.

En effet, plutôt que de patienter en silence pendant six heures, les passagers ont décidé de chanter une chanson en chœur. Et pas n’importe laquelle : Baby Shark, ce “tube” entêtant qui est devenu la chanson la plus populaire de l’année, parvenant même à détrôner Despacito.