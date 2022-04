La minute insolite : les gagnants aux Oscar vivent plus longtemps que les perdants

Deux études très sérieuses, réalisées en 2001 et en 2022, nous apprennent que les gagnants aux Oscars ont une meilleure espérance de vie que les perdants.

La première étude, menée par Don Redelmeier, scientifique principal à l'Institut de recherche Sunnybrook de Toronto, s’est basée sur 1649 nommés. Et le résultat est sans appel : les gagnants vivent 3,9 ans de plus que les perdants. Soit 80 ans pour les gagnants et 76 pour les perdants.

La plus récente étude, toujours menée par Don Redelmeier et son équipe, a été publiée dans le journal Annals of Internal Medicine. On y découvre que l’écart est désormais plus important. En se basant sur les 2111 nommés entre 1929 et 2020, l’espérance de vie des gagnants atteint 81 ans, contre 76 pour les perdants.

“Les acteurs et actrices lauréats d'un Academy Award montrent une association positive entre le succès et la survie”, explique l’étude. Les chercheurs pensent également que ces données suggèrent que “le succès majeur pourrait contribuer à ce que les individus se comportent d'une manière qui pourrait potentiellement atténuer l'usure qui peut s'accumuler au fil des ans.”

Autrement dit, l’aigreur d’avoir perdu un Oscar n’est pas bonne pour la santé.