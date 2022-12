La minute insolite : les États-Unis approuvent la vente de tomates mauves

L’USDA (United States Department of Agriculture, soit le département de l’Agriculture des États-Unis) vient d’approuver la mise sur le marché d’une tomate mauve, génétiquement modifiée.

Selon l’USDA, “cette plante peut être cultivée et utilisée en toute sécurité dans la reproduction”, ce qui permettra sa commercialisation dès l’année prochaine. Outre sa couleur, cette tomate mise au point par les équipes de Norfolk Plant Sciences offre des avantages pour la santé et une durée de conservation plus longue que la variété de tomates rouges.

Pour obtenir cette couleur, les équipes se sont tournées vers les anthocyanes, qui donnent aux bleuets, aux mûres et aux aubergines leurs riches teintes bleu-violet. La tomate est donc plus riche en antioxydants, et selon une étude, des souris sujettes au cancer qui ont mangé ces tomates mauves vivent environ 30 % plus longtemps que celles qui ont mangé des tomates normales.

Pour Norfolk, la prochaine étape est de convaincre les consommateurs, et les agriculteurs. Ce qui est loin d’être gagné.