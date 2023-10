La minute insolite : les équipes du film "Saw X" ont effrayé leurs voisins qui entendaient des cris de torture en boucle

Avec Saw X, dixième volet de la franchise d’horreur débutée en 2004, le tueur Jigsaw est de retour, amenant (une fois de plus) avec lui tout un tas de pièges plus tordus et plus diaboliques que jamais.

Le film, qui vient de sortir aux Etats-Unis, est d’ailleurs un joli carton, avec pas moins de 18000.000 remportés sur le territoire, et 29.300.000 dollars de bénéfices engrangés au total à l’international. Chez nous, il faudra patienter jusqu’au 25 octobre 2023 pour découvrir les nouvelles inventions de Jigsaw. Mais outre-atlantique, le film a fait parler de lui pour une autre raison bien particulière.

En effet, dans une interview accordée à NME, le réalisateur Kevin Greutert a raconté une anecdote qui a eu lieu lors du montage du film. Greutert, accompagné du monteur Steve Forn, était occupé sur une scène évidemment brutale du film, joliment baptisée "le piège de l’aspirateur pour les yeux." Tout un programme (que l’on peut apercevoir brièvement vers 1:55 dans la bande-annonce ci-dessous).