La minute insolite : les chiens rouleraient en électrique s’ils le pouvaient

C’est une étude très sérieuse, menée par le site d’achat et de vente de voitures CarGurus, qui nous apprend que les chiens préfèrent les véhicules électriques.

Réalisée en collaboration avec l'université de Lincoln, au Royaume-Uni, l’étude s’appuie sur 20 chiens, qui ont effectué un trajet similaire à bord de deux véhicules : une voiture diesel, et une voiture électrique. Chaque trajet, d’une durée de 10 minutes, a permis d’observer le comportement des chiens, et collecter diverses mesures biométriques. Et le résultat est formel.

“Nos résultats montrent clairement que les chiens semblent être plus détendus dans les véhicules électriques, en particulier en ce qui concerne les traits comportementaux comme la nervosité”, a déclaré explique le Dr Mills, professeur de médecine vétérinaire et comportementale à l'université de Lincoln. “De plus, une révélation intéressante et quelque peu involontaire de l'étude est venue des chiens que nous avons identifiés comme présentant des symptômes potentiels associés au mal des transports.”

Les chiens avaient en effet tendance à changer de position plus souvent dans un véhicule diesel, à cause des bruits et vibrations du moteur. Logiquement, les chiens ont donc préféré le calme offert par le véhicule électrique, dans lequel ils gémissaient moins et étaient globalement moins anxieux.