La minute insolite : les chats peuvent être allergiques aux humains

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on s’intéresse aux animaux de compagnie. Si adopter un chat hypoallergénique sera peut-être bientôt possible, adopter un humain hypoallergénique risque d'être plus difficile pour les chats...

Inversion des rôles

On savait certaines personnes allergiques aux chats, que ce soit à cause de leurs poils, notamment. Mais l’inverse est possible, bien que plus rare. Comme l’explique la vétérinaire américaine Sandy Willis, les chats sont également allergiques, comme les humains, au pollen ou à l’herbe, et dans certains cas, aux puces et aux acariens.

Mais dans certains cas extrêmes, un chat peut être allergique à un humain. Rien de personnel, et si cela vous concerne, n’y voyez pas un moyen pour votre chat de blesser votre égo. La cause du problème est plutôt à chercher du côté des résidus de parfum, savon ou détergent à lessive.

Comme l’explique la vétérinaire, “tout produit de nettoyage à base d'eau contient généralement certains conservateurs. Les chats ont tendance à être plus sensibles aux produits chimiques que les chiens.” Et comme il est plus difficile de traiter une allergie chez les animaux que chez l’être humain, nos petites boules de poils ont donc bien du mal à augmenter leur tolérance au fil du temps.