Après la reprise des thèmes musicaux du jeu par le casting du film, et les nouvelles annonces de sets LEGO inspirés de l’univers de la franchise, voici les bottes officielles de Mario, créées par Red Wing Shoes. Et pour rendre hommage au personnage, ainsi qu’au Royaume Champignon, l’entreprise explique que la talonnette est “fabriquée avec des matériaux de pointe infusés de champignons, qui célèbrent les capacités caractéristiques de Mario.”

Bon, on ne sait pas trop ce que cela signifie vraiment. Toujours est-il que les chaussures existent, et sont visibles au Nintendo Store de New York. Malheureusement, les bottes ne sont pas disponibles à la vente.