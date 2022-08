La minute insolite : les battle de rap existaient déjà au moyen-âge

Popularisées auprès du grand public par Eminem dans le film 8 Mile, ou plus récemment sur Netflix dans le programme “Nouvelle École”, les battle de rap sont des affrontements entre rappeurs, où chacun freestyle et s’attaque verbalement à son adversaire. Le plus souvent sur son physique, ou son (manque de) talent.

Mais saviez-vous que cette pratique n’a rien de nouveau ? En effet, les échanges d’insultes avaient déjà lieu dans l’Angleterre médiévale, sous le nom de “Flyting.” Le but était alors de divertir la cour.

“L'échange survivant le plus célèbre est The Flyting of Dunbar and Kennedie, qui a été interprété au début du XVIe siècle par William Dunbar et Walter Kennedy pour la cour de Jacques IV. Cette bataille de rap médiévale entre deux hommes intelligents inclut le premier cas enregistré de “caca” utilisé comme une insulte”, nous explique le site Atlas Obscura.

Et en voici un passage :

Oiseau de potence gris, de ton esprit devenu sauvage,

Odieux et moche, humide comme un cresson,

Puisque vous, avec l'adoration, seriez si fain stylé,

Salut, Monseigneur ! Tes couilles tombent sous ta robe.

Et hop, lâché de micro !