La minute insolite : le tennisman John McEnroe remonte sur le terrain pour affronter… son clone virtuel

Michelob Ultra et ESPN, la chaîne américaine dédiée au sport, vont faire s’affronter John McEnroe, 63 ans, et une version plus jeune du joueur, pilotée par une intelligence artificielle.

Le programme, baptisé sobrement “McEnroe vs. McEnroe”, sera diffusé prochainement sur la chaîne. Selon Engadget, le procédé fera appel à un hologramme, et un canon à balle.

“Après que le vrai McEnroe ait envoyé une balle par-dessus le filet, l'avatar de l'IA répond à sa direction et à ses mouvements - à ce stade, une nouvelle balle est lancée à partir d'un canon à balle, qui est caché par un écran de fumée. Le positionnement du canon à balle et de l'écran de fumée est conçu pour faire apparaître la balle comme si elle sortait de la raquette de l'avatar. L'avatar lui-même est projeté sur un écran hologramme.”

Quant à l’avatar, il a évidemment été basé sur le joueur, qui a collaboré une journée avec l’entreprise Unit 9, afin d’enregistrer ses mouvements (et ses colères légendaires) grâce à de la motion capture. Selon AdWeek, John McEnroe affrontera cinq versions de lui-même, dont ses débuts en 1979, le top de sa carrière en 1981 et sa dernière année en tant que pro, en 1992.

L’événement, qui sera diffusé en direct sur ESPN+, n’a pas encore de date, mais est prévu pour l’été.