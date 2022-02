La minute insolite : le slogan de Nike a été inspiré par un tueur

Le célèbre " Just Do It ", dévoilé en 1988 dans une publicité dirigée par Dan Wieden, fondateur de l’agence Wieden and Kennedy, reste encore de nos jours un slogan culte. Mais son origine est plutôt sinistre...

En effet, c’est un certain Gary Gilmore qui a inspiré, malgré lui, le slogan. Condamné à la peine de mort pour le meurtre de deux personnes dans l’Utah en 1976, Gilmore aurait prononcé la phrase " Let’s do it " (faisons-le en français, dans le sens "finissons-en") au peloton de tir composé de cinq hommes, censés l’abattre.

C’est le " Do it ", qui a inspiré Dan Wieden. "Aucun d'entre nous n'y a vraiment prêté attention. On s’est dit ouais, ça marche", explique-t-il dans le documentaire Art & Copy. Dans le même documentaire, on apprend via Liz Dolan, une ancienne directrice marketing de la firme, que Nike essaye de ne pas partager l’origine du slogan. On peut comprendre pourquoi !