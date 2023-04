La minute insolite : le robot Ameca peut désormais s’appuyer sur ChatGPT pour peaufiner ses expressions faciales

L’humanoïde Ameca, développé par Engineered Arts, continue d’être amélioré par ses concepteurs. Désormais, le robot est capable de générer des expressions faciales encore plus réalistes, grâce au modèle de langage ChatGTP.

Dévoilé en 2021, le robot Ameca est aujourd’hui capable d’exprimer la joie, ou la colère, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. Selon Engineered Arts, les expressions sont générées grâce à ChatGPT 3 et non pas ChatGPT 4, car les réponses prenaient plus de temps à être traitées, et le robot était donc moins réactif.

Les réactions du robot sont en tout cas assez bluffantes. Notamment à la 52e seconde, lorsque l’intervieweur annonce à Ameca qu’un astéroïde va s’écraser sur la terre. Ou, quand, quelques secondes plus tard, l’intervieweur dit au robot qu’elle sent mauvais.