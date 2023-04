La minute insolite : le réchauffement climatique serait bénéfique aux joueurs de baseball

Le réchauffement climatique a des conséquences désastreuses pour la planète et l’humanité tout entière. Mais involontairement, cela permet aux joueurs de baseball de multiplier les "home run" (lorsque le frappeur envoie la balle suffisamment loin, ce qui lui permet de passer par les quatre bases d’une seule frappe, sans erreur de la défense adverse.)

En effet, selon des scientifiques de Darmouth, dans le New Hampshire, le nombre de home runs augmente depuis les années 1980, et le climat y est pour quelque chose. Tout simplement car l'air chaud est moins dense, ce qui signifie que les balles de baseball voyagent plus loin.

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont recueilli des données sur 220.000 balles frappées et, après avoir tenu compte de tous les facteurs, de l'angle de frappe à la température du jour (afin de pouvoir comparer les frappes à des températures différentes), ils ont conclu que le réchauffement de la planète avait bel et bien contribué à augmenter le nombre de home run.

Toujours selon les scientifiques, la MLB (la Major League Baseball, la ligue de baseball américain) pourrait s'adapter pour limiter les effets du réchauffement sur les home runs. Notamment en jouant de nuit. Une saison entièrement composée de matchs de nuit réduirait l'effet du réchauffement de 15 % en moyenne. Encore faut-il convaincre les supporters…