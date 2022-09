La minute insolite : le premier produit vendu par Nokia était du papier toilette

L’entreprise finlandaise, qui a connu son heure de gloire au début des années 2000 avec des GSM mythiques comme le 3310, n’a pas toujours été une entreprise de télécommunication.

En effet, à sa création, en 1865, Nokia était une entreprise de pâte à papier. L’ingénieur finlandais Fredrik Idestam a construit sa première papeterie à Tampere. Trois ans plus tard, la petite entreprise florissante s’installe à Nokia, d’où le nom de l’entreprise, sur les rives de la rivière Nokianvirta.

La fabrication de papier toilette (mais aussi d’énergie électrique) devient le domaine d’expertise de l’entreprise finlandaise. Et jusque dans les années 60, le papier toilette restera le business principal de la firme. Ce n’est qu’en 1980 qu’un virage vers les télécommunications s’est opéré.

Entre-temps, Nokia s’est intéressé à d’autres domaines, dont les pneus et les bottes en caoutchouc, suite à la fusion entre Nokia et la Finnish Rubber Company. L’acquisition de l’entreprise Suomen Kaapelitehdas Oy a ensuite permis à Nokia de se concentrer sur les téléviseurs, les ordinateurs, et par la suite la téléphonie.