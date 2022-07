La minute insolite : le premier film en 3D date de 1922

Sorti en septembre 1922, The Power of Love est un film muet pas comme les autres.

Signé Nat G. Deverich et Harry K. Fairall, The Power of Love est une histoire assez classique : un triangle amoureux entre Maria, la fille de Don Almeda, promise à un certain Don Alvarez, et Terry O'Neal, un étranger blessé par des proches d’Alvarez.

Mais ce n’est pas son histoire qui le fit rentrer dans l’histoire, mais bien son utilisation d’une technique alors nouvelle au cinéma : la stéréoscopie, soit l’ancêtre des films en 3D.

Le film était projeté par deux projecteurs distincts, et les spectateurs portaient les fameuses lunettes vert et rouge qui permettent de reconstituer l’image en 3D. Mieux encore, le film contenait deux fins distinctes : une tragique, et une heureuse. Le spectateur avait alors le choix de sa fin en fermant un œil.

Malheureusement, le film, qui fut redistribué sous le titre "Forbidden Lover" quelques années plus tard dans une version 2D, n’a jamais été retrouvé. La version 2D a également disparu...