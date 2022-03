La minute insolite : le podcasteur Joe Rogan se joint à Elon Musk pour affronter Poutine

“Par la présente, je défie Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme. L'enjeu est l'Ukraine”, avait écrit Elon Musk sur son compte Twitter le 14 mars dernier. Un tweet qui a fait rire les internautes, mais qui semble pris au sérieux par Joe Rogan, le sulfureux podcasteur anti-vaccin qui officie pour Spotify.

Il faut dire qu’en plus d’être animateur de podcast, Joe Rogan est également stand-upper et fan de MMA. Il est d’ailleurs un des commentateurs de l’UFC (Ultimate Fighting Championship) depuis 1997.

Quand on mélange toutes ces facettes, on obtient des commentaires très premier degré, prononcé dans le podcast The Joe Rogan Experience. L’animateur a fait référence au tweet de Elon Musk destiné à Poutine, et a déclaré :

J'ai proposé mes services. Je lui ai envoyé un texto et j'ai dit: “Mec, je vais organiser toute ta formation. Si tu combats vraiment Poutine, j'organiserai tout ton entraînement”. Ce serait tellement épique put**n.

Vladimir Poutine, et Elon Musk n’ont pas encore réagi.