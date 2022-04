La minute insolite : le parc américain de Yellowstone lance un pass annuel qui ne sera valide qu’en 2172

Le célèbre parc de Yellowstone aux États-Unis a décidé de célébrer ses 150 ans d’une manière un peu spéciale.

Situé à cheval sur trois états (le Wyoming, l’Idaho et le Montana), Yellowstone attire pas moins de 5 millions de visiteurs chaque année. Et pour fêter ses 150 ans, l’association Yellowstone Forever met en vente des pass annuels au prix de 1500 dollars. De quoi profiter du parc pendant un an. Mais attention au petit astérisque !

Le pass sera en effet valide à partir de 2172, soit dans 150 ans. L’idée est donc de miser sur le futur du parc, en ajoutant le pass à un héritage familial. “C'est notre façon de célébrer les 150 ans du parc national de Yellowstone et d'aider à préserver le parc pour les 150 prochaines années”, explique Lisa Diekmann, PDG de Yellowstone Forever.

Concrètement, l'argent recueilli dans le cadre de la campagne servira à soutenir les études scientifiques, l'entretien des sentiers et la conservation de la faune, entre autres projets. Si cela vous tente, le pass est disponible à la vente à cette adresse. Et pas de panique : l’association offre également un pass annuel valable en 2022.