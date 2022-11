La minute insolite : le nouveau trophée Fortnite est signé Swarovski

Les 12 et 13 novembre, Epic Games organisera la compétition Fortnite Champion Series (FNCS), à Raleigh, en Caroline du Nord, aux États-Unis. À cette occasion, une cagnotte de 1.000.000 dollars est en jeu. Ainsi qu’un trophée inédit.

En effet, celui-ci sera signé Swarovski, la célèbre marque autrichienne spécialisée dans le cristal. Celui-ci pèse près de 7 kilos et mesure un peu plus de 45 centimètres. Et comme Epic Games ne manque pas une occasion de mettre en avant son moteur graphique, le trophée a évidemment été modélisé sur Unreal Engine.

“Tout au long de la phase de développement des trophées, Swarovski a créé ses rendus photoréalistes à l'aide d'Unreal Engine, permettant une évaluation rapide et complète de la conception. Travaillant depuis le siège de fabrication de Swarovski à Wattens, en Autriche, l'équipe a utilisé de multiples innovations, y compris le traçage laser, le meulage fin et le polissage, pour assurer un résultat impeccable”, explique Epic Games.

Le résultat final est à découvrir ci-dessous en vidéo. Le trophée sera quant à lui remis au meilleur duo ce 13 novembre.