La minute insolite : le nouveau film de Kevin Smith est le premier à être distribué sous la forme d’un NFT

Le réalisateur américain Kevin Smith, connu pour ses films Clerks, Dogma ou encore Jay and Silent Bob Strike Back, est de retour avec deux projets : le premier est une nouvelle suite pour Clerks, la troisième en 28 ans. Le deuxième, Killroy Was Here, est un poil plus particulier.

Et pour cause, Killroy Was Here, une anthologie d’horreur, est sorti le 12 juillet 2022 sous la forme de 5,555 jetons non fongibles exclusifs. Ce qui en fait le premier film à être distribué sous la forme d’un NFT.

Prévu à l’origine pour une sortie en salles en 2020, le film avait été reporté une première fois à cause du COVID. En avril 2021, Kevin Smith prenait la décision de se tourner vers les NFT. S’il s’agit pour l’instant d’un “petit film indépendant”, la décision de Kevin Smith pourrait, qui sait, donner des idées à d’autres distributeurs…