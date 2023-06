On le sait, Fortnite accueille régulièrement des figures de la pop culture, comme Dragon Ball, Attack on Titan, Batman, John Wick, Stranger Things, Star Wars, et on en passe (la liste complète est à retrouver ici).

Mais récemment, le battle royale d’Epic Games a accueilli… un meme. En effet, le meme "This is Fine", dans lequel on aperçoit un chien bien trop calme, entouré par des flammes, est désormais présent dans Fortnite, sous la forme d’une emote.