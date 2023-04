La minute insolite : le leader de la communauté Incel démissionne après avoir enfin rencontré une femme

Komesarj, son pseudo sur Twitter, leader des incel aux USA a décidé de quitter son poste maintenant qu’il a rencontré une femme et qu’il peut enfin avoir des relations sexuelles.

Komesarj a longtemps été modérateur du forum Web Incels.is, qui compte plus de 20.000 utilisateurs enregistrés.

Les incel ("involuntary celibates" pour Involontairement Célibataires) sont un groupe d’hommes à travers le monde qui partagent une même frustration de ne pas avoir accès aux femmes et aux relations sexuelles. Selon le site anciennement géré par Komesarj, le forum est une "communauté en ligne pour les hommes qui luttent ou sont incapables d’avoir des relations amoureuses avec des femmes malgré leurs efforts".

Dans leurs discussions à tonalité misogyne, ils tiennent les femmes pour responsables de leur misère sexuelle, considérées comme focalisées sur les hommes beaux et populaires, expliquait Stéphane Baele dans un article en 2021. "Or ils estiment qu’en tant qu’hommes, perçus comme supérieurs aux femmes, ils devraient avoir droit à cette vie sexuelle, droit aux femmes. Et cela engendre une frustration immense."