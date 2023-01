La minute insolite : le Joker est enceint dans les nouveaux comics Batman

Le clown est alors “victime” d’un sort jeté par Zatanna, une magicienne qui refuse les avances du criminel. Elle lui dit alors “On eno esle lliw reve evah ruoy ybab!”, ou “no one else will ever have your baby” à l’endroit. Soit “Personne d’autre n’aura ton bébé” en français. Et c’est suite à ce sort que le joker tombe enceint.

Reste à savoir comment le bébé va sortir. Mais pour cela, on vous laisse la surprise. Les (més)aventures du Joker sont à découvrir actuellement sur Comixology en anglais, et prochainement en français, chez Urban Comics.