Mais ce n’est pas tout. Si vous préférez les chats, pourquoi ne pas remplacer le héros du jeu par… Garfield ? Ou, mieux encore, pourquoi ne pas remplacer le petit chat roux par un chat qui ressemble au vôtre ?

Certains moddeurs ont en effet mis en ligne des mods basés sur leur animal de compagnie, et c’est sans doute la chose la plus mignonne de la semaine. Bref, pour trouver votre bonheur et faire de Stray un jeu bien plus personnel, rendez-vous sur Nexus Mods.