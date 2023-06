La minute insolite : le film Barbie a causé une pénurie mondiale de peinture rose

Le film Barbie, réalisé par Greta Gerwig, continue d’intriguer, avec son univers rose bonbon inspiré de la gamme de poupées de Mattel. Attendu pour le mois de juillet dans nos salles, le projet reste encore assez secret (notamment sur son scénario), malgré une promotion qui bat son plein (grâce, entre autres, à sa BO).

Mais ce que l’on sait, c’est que le film aurait été à l’origine d’une pénurie mondiale de peinture rose. Selon Sarah Greenwood, production designer sur le film, les décors ont logiquement nécessité une quantité astronomique de peinture rose.

"Tout devait être rose. Il était primordial de conserver l'aspect enfantin du film. Je voulais que les roses soient très vifs et que tout soit presque trop. En d'autres termes, je ne voulais pas oublier ce qui m'a fait aimer Barbie quand j'étais petite fille", a déclaré la réalisatrice Greta Gerwig. Greenwood a donc expliqué au site Architectural Digest que la construction des décors a provoqué une pénurie mondiale sur la teinte fluorescente de la peinture Rosco.

Du côté de Rosco, on explique que la quantité de peinture rose était déjà limitée à cause de la crise du COVID. Mais le film Barbie a bel et bien utilisé le stock restant, sans pour autant être totalement à l’origine de la pénurie.