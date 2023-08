Et de l’autre, on a Mark Zuckerberg, qui affirme être déjà prêt, et qu’il a même proposé la date du 26 août à son adversaire. "J'ai suggéré la date du 26 août lorsqu'il a annoncé vouloir me défier, mais il n'a pas confirmé depuis. Je ne retiens pas mon souffle", a publié Zuckerberg sur sa plateforme, Threads, comme on peut le voir ci-dessous (Threads ne permet pas encore d’intégrer des messages comme le propose X/Twitter, mais la fonctionnalité ne devrait plus tarder).