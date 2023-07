La minute insolite : le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg n’aura pas lieu, mais vous pouvez le vivre grâce à ce jeu !

Alors en attendant un éventuel combat entre le patron de Twitter et le patron de Meta (qui vient tout juste de lancer l’application Threads, véritable clone de Twitter), sachez qu’il est possible de vivre ce combat de milliardaires grâce au jeu Zuck vs Musk.

Développé par Jason Kapalka, qui a notamment bossé sur des titres mobiles populaires comme Plants vs Zombies ou Bejeweled, Zuck vs Musk est une version modifiée de WrestleBros, un jeu développé par Blue Wizard (un studio fondé par Kapalka). Le principe, vous l’imaginez, est simple comme bonjour : vous incarnez soit Elon Musk, soit Mark Zuckerberg, et votre mission est de mettre votre adversaire KO.

Le jeu est disponible gratuitement à cette adresse. Et vous pouvez même affronter vos amis, si vous parvenez à toujours trouver le jeu suffisamment marrant après cinq petites minutes.