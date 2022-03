La minute insolite : le clip “Californication” des Red Hot Chili Peppers devient un vrai jeu vidéo

Plus de 20 ans après la sortie de l’album Californication des Red Hot Chili Peppers, le clip de la chanson éponyme, inspiré des premiers jeux PlayStation en 3D, devient enfin jouable.

Souvenez-vous. Nous sommes en 2000, et le clip de la chanson Californication passe en boucle sur MTV. Sorte de Grand Theft Auto mettant en scène les membres du groupe mené par Anthony Kiedis, la vidéo a marqué la mémoire de nombreuses personnes, qui se voyaient déjà jouer à ce faux jeu vidéo.

Et grâce aux développeurs Miquel Camps Orteza, c’est désormais possible. Et c’est totalement gratuit. “J'ai sélectionné quelques moments épiques de la vidéo et les ai transformés en 7 niveaux chacun avec des mécanismes de jeu différents”, explique-t-il sur son site.

Le jeu est à télécharger gratuitement ici (vous pouvez également lui laisser un petit pourboire). Sortez vos shorts, retirez votre tshirt, et enfilez vos plus belles Vans. C’est le retour des années 2000.