La minute insolite : le chariot de supermarché n’a pas du tout plu aux clients lors de sa sortie

Alors, comment le chariot est finalement parvenu à s’imposer, au point d’être toujours présent aujourd’hui ? Et bien grâce à de la publicité déguisée. Goldman n’a pas baissé les bras, et a simplement fait appel à trois femmes, une âgée d’une vingtaine d’années, une autre de quarante et une autres de cinquante. Leur mission : se balader dans les rayons du magasin avec un caddie.

“Quand les clients ont vu ces femmes qui se promenaient en les utilisant, ils ont commencé à les utiliser. Et immédiatement, c'est devenu un énorme succès.”