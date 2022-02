La minute insolite : le chanteur James Blunt aide la police néo-zélandaise face aux antivax

L’auteur de la jolie (ou horripilante, c’est selon) chanson “You’re Beautiful” sait que ses tubes peuvent énerver les gens. Lui qui a également signé la tout aussi jolie et/ou énervante “Goodbye My Lover” a voulu prêter main-forte à la police néo-zélandaise, qui avait bien du mal à disperser des manifestants antivax.

Ce 12 février, des centaines d’antivax se sont en effet rassemblés devant le parlement à Wellington, afin de protester contre les décisions du gouvernement en matière de vaccin. Et une des techniques utilisées pour tenter de les faire partir fut de jouer en boucle des chansons de Barry Manilow, ou encore la Macarena.

Malheureusement, l’idée n’a pas fonctionné, et les manifestants ont répondu en diffusant à leur tour une chanson des Twisted Sister, “We’re not gonna take it” (qu’on pourrait traduire par “on ne va pas se laisser faire”).