La minute insolite : le catastrophique Fyre Festival revient pour une seconde édtition !

En 2017, Billy McFarland, PDG de Fyre Media, organisait le Fyre Festival, un festival de musique qui devait se dérouler sur deux week-ends aux Bahamas. Mais si cet événement est entré dans l’histoire, ce n’est pas pour la qualité de son line-up, ni l’expérience "luxueuse" promise aux visiteurs.

Comme l’ont détaillé deux documentaires (un premier diffusé sur Netflix, l’autre sur Prime Video), le Fyre Festival était avant tout une énorme arnaque : les artistes annulent leur venue, les conditions de logement sont exécrables malgré les prix pratiqués, et une fois arrivés sur place, les festivaliers sont traités comme du bétail avant d’être rapatriés à Miami quelques heures plus tard.

Autant de raisons qui ont conduit Billy McFarland en prison en octobre 2018, pour fraude électronique et escroquerie. Seulement voilà, après avoir purgé sa peine de six ans, l’ex-PDG est sorti de prison en mars dernier, et il n’a pas attendu longtemps avant de se faire remarquer.

Ce lundi 10 avril, McFarland a annoncé sur son compte Twitter que le festival allait faire son grand retour. “Le Fyre Festial II aura bientôt lieu. Dites-moi pourquoi vous devriez y être invités ?”

Évidemment, les internautes ont sauté sur l’occasion pour se moquer de l’annoncer. Certains veulent être invités pour filmer ce qui s’annonce déjà comme un nouveau désastre. D’autres se demandent pourquoi McFarland n’est plus en prison. Bref, si le Fyre Festival II a bien lieu, tous les yeux seront tournés vers ce nouvel événement.