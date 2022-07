La minute insolite : le bruit iconique des portes dans Star Trek a une origine surprenante

En 2009, J.J. Abrams signait le grand retour au cinéma de la franchise créée en 1966 par Gene Roddenberry, sept ans après Star Trek: Nemesis. Et pour donner vie au mythique vaisseau Enterprise, il s’est notamment entouré de Michael Coleman et Ann Scibelli afin de superviser les sons du film.

Et pour rendre hommage à la série, l’équipe a dû “moderniser” le son que font les portes du vaisseau quand elles s’ouvrent et se referment. Et cela a été possible… grâce aux trains russes.

En effet, Ann Scibelli raconte (à 2:23 dans la vidéo ci-dessous) avoir utilisé un son enregistré dans les toilettes du train. “Le son des portes de l’Enterprise est un son si caractéristique que nous avons entendu tout au long de la série originale. Je travaillais sur un autre projet et nous avions enregistré des chasses de toilettes russes dans un train. Et c'était l'une de ces chasses d'air qui avait un son d'aspiration sous vide vraiment frais. Et dès que je l'ai entendu, j'ai dit : C'est le son de la porte de l'Enterprise. C'est donc vraiment ce que c'est, une chasse d'eau de toilette."