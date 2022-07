La minute insolite : le baiser en 5 chiffres

Pour la science, un baiser est bien plus qu’un baiser. C’est avant tout des chiffres, des études et des analyses de cette pratique plutôt récente. La preuve avec cinq infos que vous ignorez peut-être.

6,4

Embrasser permet de brûler des calories. Et oui ! Un baiser “classique” permet de brûler 6,4 calories par minute. Un baiser passionnel (comme le célèbre “french kiss”) permet quant à lui de brûler jusqu’à 20 calories par minute. Cela ne remplace pas une séance de sport, mais avouez que c’est bien plus agréable.

22,000

On échange plus qu’un simple baiser quand on s’embrasse. Les deux bouches partagent en effet :

60 milligrammes d'eau,

0,5 milligramme de protéines,

0,15 milligramme de sécrétion glandulaire,

0,4 milligramme de sel et

jusqu'à 22.000 bactéries.

Ne vous jetez pas sur votre brosse à dents pour autant, c’est tout à fait normal.

100 milliards

Les baisers stimulent plus de 100 milliards de cellules nerveuses, tandis que les hormones du bonheur et l'adrénaline traversent notre corps, poussant nos cœurs à battre plus vite. La pression artérielle et la température corporelle augmentent également.