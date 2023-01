La minute insolite : la ville de Londres met en place des murs "anti-pipi"

Déjà utilisée à Bordeaux ou Hambourg, cette technologie arrive désormais dans le quartier branché de Soho, à Londres.

En effet, la ville a recouvert les murs du quartier d’une "peinture anti-pipi". Soit une peinture hydrophobe qui fait rebondir les liquides, et donc votre urine, si vous aviez l’intention de vous soulager contre le mur.

Comme l’explique Tim Lord, président de la Soho Society, certaines zones du quartier sont souvent dégradées par des passants impolis et visiblement pris d’une envie pressante. “L'odeur d'urine est un problème qui était soulevé régulièrement, surtout le week-end, où nous avons beaucoup de visiteurs ici à Westminster, en particulier à Soho, et ces visiteurs urinaient dans des ruelles comme celle-ci et d'autres rues. Par conséquent, cela causait des problèmes avec les habitants ici, la communauté, les entreprises qui sortaient de chez eux le lundi matin et se retrouvaient face à une odeur d'urine.”