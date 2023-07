La minute insolite : la vidéo impressionnante de deux avions qui atterrissent simultanément à San Francisco

Régulièrement, des images d’atterrissages à l’aéroport de San Franscisco font le tour du web. Ce fut le cas une fois de plus il y a quelques jours sur X (Twitter), comme on peut le voir ci-dessous.

En effet, l'aéroport international de San Francisco (SFO) peut faire atterrir deux avions simultanément en utilisant une approche spécifique appelée "Parallel Runway Operation" ou "Simultaneous Independent Parallel Approach". Cette approche permet aux avions d'atterrir sur des pistes parallèles proches les unes des autres, mais séparées par une distance minimale de 1,3 kilomètre, soit la distance standard requise par la Federal Aviation Administration.

Évidemment, malgré la distance, sur les images l’effet est saisissant. Mais la technique derrière ces atterrissages parallèles l’est tout autant. Lors d’une opération, les contrôleurs aériens utilisent des systèmes radar et de navigation avancés pour suivre et guider les avions, en veillant à ce qu'ils maintiennent la distance et l'alignement appropriés pendant qu'ils approchent et atterrissent sur les pistes parallèles. Le contrôleur de la station radar dispose en outre d'un écran très précis qui prédit si deux avions parallèles s'approchent ou s'approcheront de trop près.

Évidemment, les avions sont également équipés de leurs propres systèmes de navigation et autres ordinateurs de bord pour les aider dans ce processus. Ces atterrissages nécessitent donc une combinaison de technologies avancées, de procédures et d'expertise humaine pour s'assurer que toutes les règles et réglementations sont respectées et assurer la sécurité des voyageurs et de l’équipage.

À noter que des atterrissages (ou des décollages) sur des pistes parallèles existent dans d’autres aéroports, mais celui de San Francisco est le seul à disposer de pistes aussi proches l’une de l’autre.