La minute insolite : la soeur d’Elon Musk lance son service de streaming érotique

Tosca Musk, 47 ans, est plus connue pour être la soeur d’Elon Musk. Mais son milliardaire de frère de l’empêche pas d’avoir ses propres activités. Comme le lancement de Passionflix, un service de streaming érotique.

La plateforme, qui n’a rien de pornographique (Passionflix ne permet pas la nudité frontale sous la taille) offre des contenus inédits ou des adaptations de roman pour 6$ par mois. Selon le New York Times, il s’agit en quelque sorte d’une version sexy de la chaîne Hallmark, l’entreprise de carte postale qui propose également ses propres fictions à l’eau de rose.

Passionflix emploie seulement six personne, et n’a donc pas vocation de rivaliser avec Netflix ou Disney+. Mais les fans sont bien présents, et peuvent profiter d’un vin “Passionflix” et se rencontrer à la conference “PassionCon.”