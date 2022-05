La minute insolite : la reine d’Angleterre préfère les Samsung à l’iPhone

Le site anglais de Samsung a une petite particularité que les autres sites de la marque n’ont pas : le sceau de la Monarchie, qui fait de l’entreprise le fournisseur officiel de la cour.

Tout comme en Belgique, avec le Roi Philippe et la Reine Mathilde, la Reine d’Angleterre a ses fournisseurs officiels. Et depuis 2006, cela concerne également les smartphones. Une décision logique, quand on sait que Samsung était déjà le fournisseur officiel de télévisions. À Buckingham Palace, la marque sud-coréenne a donc su s’imposer, et a récemment vu son partenariat renouvelé.

Pas de produits Apple donc, pour la Reine. Reste à savoir si elle utilise un récent Galaxy S22 ou si elle a opté pour le pliable Galaxy Z Flip 3. Ce qui est certain, c’est que ces appareils sont dotés d’un système de cryptage, afin de protéger la vie privée de la Reine et assurer sa sécurité.