La minute insolite : la Reine d’Angleterre possède tous les dauphins et cygnes anglais

La reine Elizabeth aime les animaux, et plus particulièrement les corgis. Mais selon la loi anglaise, ce ne sont pas les seuls animaux qu’elle possède.

En effet, grâce à une loi datant du 14e siècle, la Reine possède techniquement tous les esturgeons, baleines et dauphins dans les eaux autour du Royaume-Uni.

Comme l’explique le magazine Time, "ce statut est toujours valable aujourd'hui, et les esturgeons, les marsouins, les baleines et les dauphins sont reconnus comme des "poissons royaux": lorsqu'ils sont capturés à moins de 3 miles des côtes britanniques ou rejetés à terre, ils peuvent être réclamés au nom de la Couronne. Généralement, lorsqu'il est amené au port, un esturgeon est vendu de la manière habituelle, et l'acheteur, en signe de loyauté, demande l'honneur d'être accepté par Elizabeth."

Mais ce n’est pas tout. La reine est également copropriétaire de tous les cygnes présents sur la Tamise. Comme toutes les baleines des eaux britanniques, la reine est techniquement copropriétaire de tous les cygnes non marqués dans "certains tronçons de la Tamise et de ses affluents environnants", selon le site officiel de la famille royale.