La minute insolite : la première Nike a vu le jour... grâce à un moule à gaufre

C’est au petit déjeuner que Bill Bowerman, co-fondateur de Nike, a eu l’idée d’utiliser le moule à gaufre que sa femme utilisait, pour créer sa première chaussure de course.

Nous sommes en 1971, et le motif carré du moule l’inspire plus que d’habitude. Et s’il s’en servait pour la semelle de la chaussure ? Lui qui était jusque là coach d’athlétisme était à la recherche d’une chaussure plus légère, et permettant de courir plus vite. Le gaufrier lui semblait donc être une bonne alternative aux semelles classiques à picots, qu’il voulait éviter.

"Nous faisions des gaufres ce matin-là et nous parlions de la piste", explique Barbara, sa femme, au journal The Oregonian en 2006. "Lorsque l'une des gaufres est sortie, il a dit : tu sais, en la retournant - où la partie gaufrée entrerait en contact avec la piste - je pense que cela pourrait fonctionner. Il s'est donc levé de la table et est allé tout retourner dans son laboratoire et a pris deux boîtes de tout ce qui est nécessaire pour faire l'uréthane, et les a versées dans le gaufrier."

Cinquante ans plus tard, Nike vend toujours les fameuses "Waffle Trainers". À ceci près qu’aujourd’hui, l’entreprise vaut des milliards de dollars.