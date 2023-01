La minute insolite : la carte du Pokémon Kadabra de retour après une bataille juridique de 18 ans

S’il existe aujourd’hui plus de 1000 Pokémon différents, un seul manquait à l’appel depuis de nombreuses années. Kadabra, un Pokémon de la première génération (et évolution d’Abra), était en effet absent, suite à un procès qui opposait Nintendo à un magicien israélien.

Ce magicien et télépathe, Uri Geller, affirme pouvoir plier des cuillères avec son esprit. Et selon lui, le Pokémon lui ressemblait un peu trop, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, Kadabra utilise lui aussi une cuillère afin d’amplifier son attaque “ondes alpha”. Et deuxièmement, le nom japonais du Pokémon, à savoir Yungerā, ressemble phonétiquement selon le magicien à son propre nom en japonais, à savoir Yuri Gerā.

Mais ce n’est pas tout. Uri Geller a également pointé du doigt une carte “Kadabra obscur”, qui, selon lui, a nui à son image. “Nintendo a fait de moi un personnage Pokémon malfaisant et occulte. Nintendo a volé mon identité en utilisant mon nom et mon image signature”, avait-il déclaré pour justifier son procès, débuté en 2000.

Résultat, le personnage n’était plus apparu dans le jeu de cartes depuis 2003, et était absent du dessin animé depuis 2005 (il a depuis fait son retour en 2021). Mais plus de 20 ans plus tard, le magicien a perdu son procès, et n’obtiendra donc pas les 100 millions de dollars de dédommagement qu’il réclamait. Et pour les fans de Pokémon, cela signifie que Kadabra pourra enfin faire son grand retour sous la forme d’une carte. Celle-ci sera disponible dans le prochain set prévu cette année au Japon.