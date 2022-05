La minute insolite : l’iPhone aurait pu avoir un clavier numérique

Avant d’arriver au design bien connu du premier iPhone, sorti en 2007, Apple a évidemment testé un nombre incalculable de prototypes. Tony Fadell, créateur de l’iPod et ensuite fondateur de Nest (rachetée par la suite par Google), vient de dévoiler un exemple plutôt étrange.

L’iPhone aurait pu être un mix entre un téléphone à l’ancienne, et un iPod, comme le montre cette image relayée par le site TechCrunch. Sur la face avant, il s’agit d’un iPod classique, doté de sa fameuse “Click Wheel”. À l’arrière, un pavé numérique grossier, et une petite caméra.

Mais la particularité de ce prototype, c’est que la partie inférieure pouvait pivoter. Ainsi, l’appareil pouvait être utilisé comme un iPod, avec la molette à l’avant, ou comme un téléphone, avec le pavé à l’avant. L’idée aurait été initiée par Steve Jobs en personne, qui poussait ses équipes à se baser sur l’iPod pour créer le premier iPhone.

“Il a fortement insisté pour que l'iPod Plus Phone fonctionne”, explique Fadell. “Nous avons travaillé des semaines et des semaines pour comprendre comment faire pour entrer du texte avec la Click Wheel. Nous n'avons pas réussi, et Steve Jobs a dit : “continuez d’essayer !” À un moment donné, nous avons tous dit : “non, ça ne va pas marcher.”