La minute insolite : l’être humain est le plus agressif physiquement vers l’âge de deux ans

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on surveille les enfants, surtout les plus petits.

Des cris, des coups et des pleurs

Selon une étude, baptisée “Comprendre le comportement agressif tout au long de la vie”, des chercheurs ont découvert qu’au niveau de la violence physique, un être humain “classique” atteint son pic de violence vers l’âge de deux ans (17 mois, pour être précis).

“Le comportement agressif pendant l'enfance est considéré comme faisant partie du processus de développement normal. Avant que les enfants ne développent des compétences verbales, un comportement agressif se manifeste physiquement. Plus tard, les compétences verbales peuvent être utilisées à des fins agressives, mais aussi pour diffuser un comportement agressif en communiquant des besoins qui n'ont pas pu être exprimés physiquement”, explique l’étude. “Les tout-petits affichent un comportement agressif en pleurant, en criant, en mordant, en donnant des coups de pied, en jetant et en brisant des objets. Les explosions de colère culminent généralement entre 18 et 24 mois et diminuent lentement à l'âge de 5 ans.”

Par la suite, l’être humain n’est pas moins agressif pour autant, mais cela implique des interférences de types milieu social, découverte des armes, de l’alcool ou de la drogue. Là où un bébé exprime une colère “pure”.