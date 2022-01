La minute insolite : l’animal officiel de l'Écosse est… la Licorne

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, direction l’Écosse.

Un symbole de pureté et d’innocence

Les raisons qui ont poussé l’Écosse à choisir la Licorne, cet animal de fiction, comme animal officiel représentant le pays, ne sont pas tout à fait connues. Mais on sait quand elle a fait son apparition.

La licorne a été utilisée pour la première fois sur les armoiries royales écossaises par Guillaume Ier au XIIe siècle. Au XVe siècle, lorsque le roi Jacques III était au pouvoir, des pièces d'or voient le jour avec une licorne dessus. Plus tard, lorsque l'Écosse et l'Angleterre se sont unifiées sous le règne de Jacques VI d'Écosse en 1603, les armoiries royales écossaises avaient deux licornes soutenant un bouclier. Enfin, lorsque Jacques VI est devenu Jacques Ier d'Angleterre et d'Irlande, il a remplacé la licorne à gauche du bouclier par l'animal national d'Angleterre, le lion, pour montrer que les pays étaient unifiés.

Dans la mythologie celtique, la licorne était un symbole de pureté et d'innocence, ainsi que de masculinité et de pouvoir. Les nombreux contes locaux liés à la licorne peuvent sans doute expliquer pourquoi elle est devenue l’animal national.