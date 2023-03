La minute insolite : l’acteur Mark Hamill (Luke Skywalker) prête sa voix à une application d’urgence ukrainienne

Mark Hamill, célèbre pour son rôle de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, prête sa voix à une application qui alerte les Ukrainiens en cas de raids aériens imminents.

L’acteur, qui apporte son soutien publiquement au peuple ukrainien depuis le début de l’invasion russe, prononce notamment la célèbre réplique "Que la force soit avec toi" lorsqu’il est conseillé aux habitants de se réfugier. "Un conte de fées sur le bien contre le mal est en résonance avec ce qui se passe en Ukraine", a déclaré Hamill à l'Associated Press. "Le peuple ukrainien s'est rallié à la cause et a réagi de manière si héroïque... Il est impossible de ne pas être inspiré par la manière dont ils ont surmonté cette tempête."

Du côté des Ukrainiens, l’application est d’ores et déjà un succès. "Je ne dirais pas que je me sens comme un Jedi ukrainien, mais cette phrase me rappelle parfois de redresser mes épaules et de continuer à travailler", a notamment déclaré une utilisatrice.

Mark Hamill ne s’arrête pas en si bon chemin. L’acteur a également collecté des fonds pour l'achat de drones de reconnaissance destinés à aider les forces ukrainiennes sur les lignes de front. "Je suis assis dans le confort de ma maison alors qu'en Ukraine, il y a des coupures d'électricité et des pénuries de nourriture et que les gens souffrent vraiment. Cela me motive à faire tout ce que je peux."